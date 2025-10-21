Интернет и СМИ
Доктор Мясников предупредил россиян об управляющих ими «двух килограммах какашек»

Врач Мясников заявил, что микробиом кишечника влияет на образ жизни человека
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: uwe umstätter / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что ими управляет микробиом кишечника. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что микробиом кишечника — совокупность бактерий, живущих в желудочно-кишечном тракте — определяет образ жизни человека. В частности, от состава микробиома зависят пищевые привычки человека, а также общее состояние здоровья. «Если вы нарушили это соотношение микробиома (...), если растрясли эту экологическую нишу, она будет довольно долго на вас влиять. Вы все нормализовали, а он помнит, это живые организмы», — заявил врач.

По словам Мясникова, несмотря на то, что человечество сделало множество открытий в области медицины, в том числе помогающих контролировать развитие болезней, микробиом кишечника по-прежнему влияет на состояние человека. «Все кончилось двумя килограммами какашек, которые нами управляют», — констатировал специалист.

Ранее доктор рассказал, что российские врачи не соблюдают один медицинский закон. Мясников отметил, что медики не обследуют пациентов ректально.

