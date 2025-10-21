Интернет и СМИ
Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции

Дуров назвал ограбление Лувра печальным признаком упадка Франции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michtof / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал ограбление Лувра, связав это с упадком Франции. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, это «совершенно не удивительное» происшествие стало возможным благодаря французскому правительству, не справляющемуся со своими обязанностями.

«Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — написал он.

Утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.

