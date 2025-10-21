Госдума во втором чтении приняла законопроект о круглогодичном призыве в армию

Госдума во втором чтении приняла проект закона о круглогодичном призыве в армию

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который подразумевает проведение призыва в армию круглый год. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает, что медицинское освидетельствование и отбор призывников, а также заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года. При этом фактическая отправка срочников будет проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Проект закона также предлагает установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Например, жители сельской местности, которые заняты в полевых работах, будут отправляться на службу в период с 15 октября по 31 декабря, а педагогические работники — с 1 мая по 15 июля.

К законопроекту также внесли несколько поправок ко второму чтению. Они подразумевают, что сроки явки в военкомат по электронной повестке не смогут превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, предлагается дать призывной комиссии возможность принимать решение по призывнику без его личного присутствия.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве в армию 24 сентября. Как пояснял глава комитета по обороне Андрей Картаполов, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга».