10:49, 21 октября 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Ростовской области

Глава Ростовской области Слюсарь: ВСУ повредили жилые дома и коммуникации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Дома жителей Ростовской области, а также инфраструктурные объекты были повреждены при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram.

В ночь на 21 октября Ростовская область подверглась атакам со стороны Украины.

По уточненным данным, которые приводит губернатор, всего в различных населенных пунктах региона в результате налета беспилотников было повреждено четыре многоквартирных и три частных дома. Кроме того, ущерб был нанесен зданию частного медцентра, пяти торговым павильонам и 25 автомобилям.

Помимо этого, в Мясниковском районе была повреждена трансформаторная подстанция, а в Целинском районе — деформирована газораспределительная труба, отметил Слюсарь. К ликвидации последствий атак приступят в ближайшее время.

Всего в ночь на 21 октября над Россией было сбито 55 беспилотников, 34 из них — над Ростовской областью.

