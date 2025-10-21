Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:49, 21 октября 2025Силовые структуры

Исполнявшая песни Noize MC уличная певица ответит в суде за дискредитацию ВС

Уличную певицу Логинову ждет два суда по делам о дискредитации армии России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

18-летнюю певицу Диану Логинову, выступающую на улицах Санкт-Петербурга под псевдонимом Наоко, ждет два суда по административным делам о дискредитации действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом журналистам ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам официального представителя судов, в отношении девушки были составлены два протокола о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Один зарегистрировали в Ленинском районном суде, где рассмотрение состоится 28 октября, другой — в Дзержинском районном суде, но материалы передали в Куйбышевский районный суд в связи с территориальной подсудностью.

Протоколы составили за исполнение песен уехавших из России Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) и Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC (оба признаны Минюстом России иноагентами). Речь идет о композициях «Ты солдат», сыгранной на Сенной площади Петербурга вечером 26 сентября, и «Светлая полоса». Ее певица спела возле дома по улице Восстания вечером 11 октября.

Ранее сообщалось, что Диану Логинову арестовали из-за нарушения общественного порядка. Видеозаписи с выступлением ее группы «Стоптайм» стали распространяться на просторах социальных сетей и привлекли внимание общественников.

На суде девушка подтвердила, что исполняла песню у вестибюля станции метро, однако заявила, что не организовывала «массовое пребывание граждан». Место выступления, по ее словам, было выбрано спонтанно. Концерты музыкантов возмутили создателя «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислава Позднякова, который уверяет, что у молодежи «забрали кумиров», но не дали альтернативы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

    Исполнявшая песни Noize MC уличная певица ответит в суде за дискредитацию ВС

    На Западе признали крах ВСУ в Донбассе

    Допустившего колоссальные потери в Курской области полковника ВСУ повысили

    На Украине рассказали об изгнании Зеленского из Белого дома

    Россиянам напомнили о предстоящей шестидневной неделе

    Элитный 102-этажный небоскреб в центре Нью-Йорка начал разрушаться

    В России захотели наделить президента правом регулирования в валютной сфере

    В смерти Народицкого обвинили российского гроссмейстера

    Впервые в истории США ответственные за ядерный арсенал массово попали под сокращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости