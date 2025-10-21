Исполнявшая песни Noize MC уличная певица ответит в суде за дискредитацию ВС

Уличную певицу Логинову ждет два суда по делам о дискредитации армии России

18-летнюю певицу Диану Логинову, выступающую на улицах Санкт-Петербурга под псевдонимом Наоко, ждет два суда по административным делам о дискредитации действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом журналистам ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам официального представителя судов, в отношении девушки были составлены два протокола о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Один зарегистрировали в Ленинском районном суде, где рассмотрение состоится 28 октября, другой — в Дзержинском районном суде, но материалы передали в Куйбышевский районный суд в связи с территориальной подсудностью.

Протоколы составили за исполнение песен уехавших из России Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) и Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC (оба признаны Минюстом России иноагентами). Речь идет о композициях «Ты солдат», сыгранной на Сенной площади Петербурга вечером 26 сентября, и «Светлая полоса». Ее певица спела возле дома по улице Восстания вечером 11 октября.

Ранее сообщалось, что Диану Логинову арестовали из-за нарушения общественного порядка. Видеозаписи с выступлением ее группы «Стоптайм» стали распространяться на просторах социальных сетей и привлекли внимание общественников.

На суде девушка подтвердила, что исполняла песню у вестибюля станции метро, однако заявила, что не организовывала «массовое пребывание граждан». Место выступления, по ее словам, было выбрано спонтанно. Концерты музыкантов возмутили создателя «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислава Позднякова, который уверяет, что у молодежи «забрали кумиров», но не дали альтернативы.