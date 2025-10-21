Известная российская юмористка поиронизировала над депрессией

Юмористка Краснова заявила, что была в депрессии после развода

Известная российская юмористка Наталья Краснова заявила, что была в депрессии после развода с мужем. Об этом она рассказала в интервью блогеру и журналистку Александру Щекотову, доступном на YouTube.

«У меня всегда была депрессия. Возможно, депрессия — это мое состояние любимое. (...) Я уже привыкла. Я тут живу, в этом подвале», — поиронизировала Краснова.

По словам юмористки, справляться с депрессивным состоянием ей помогала забота о детях. Кроме того, Краснову также поддерживали мать и отец. «Ты в этой эмоциональной яме. Ты ради детей выкарабкалась, что-то поделала-поделала. И вот ты уже не в яме», — рассказала комикесса.

Ранее Краснова рассказала, как узнала об измене бывшего возлюбленного от поклонницы. Девушка рассказала юмористке, что состояла в отношениях с ее бойфрендом, когда тот встречался с Красновой.