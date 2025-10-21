Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 21 октября 2025Интернет и СМИ

Известная российская юмористка поиронизировала над депрессией

Юмористка Краснова заявила, что была в депрессии после развода
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ПРОСТО ПОВЕЗЛО | Александр Щёкотов / YouTube

Известная российская юмористка Наталья Краснова заявила, что была в депрессии после развода с мужем. Об этом она рассказала в интервью блогеру и журналистку Александру Щекотову, доступном на YouTube.

«У меня всегда была депрессия. Возможно, депрессия — это мое состояние любимое. (...) Я уже привыкла. Я тут живу, в этом подвале», — поиронизировала Краснова.

По словам юмористки, справляться с депрессивным состоянием ей помогала забота о детях. Кроме того, Краснову также поддерживали мать и отец. «Ты в этой эмоциональной яме. Ты ради детей выкарабкалась, что-то поделала-поделала. И вот ты уже не в яме», — рассказала комикесса.

Ранее Краснова рассказала, как узнала об измене бывшего возлюбленного от поклонницы. Девушка рассказала юмористке, что состояла в отношениях с ее бойфрендом, когда тот встречался с Красновой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

    В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

    Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

    В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

    Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

    Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

    Канада пообещала арестовать Нетаньяху

    Момент удара беспилотника ВСУ по российскому региону и его мощный взрыв попали на видео

    Названа приоритетная версия в деле о бесследно пропавшей семье Усольцевых

    В США объяснили причину переноса встречи Лаврова и Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости