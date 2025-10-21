Названы главные тренды на российском рынке недвижимости в 2026 году

Девелопер Нигматуллин: В 2026 году будут чаще покупать студии под инвестиции

В 2026 году частные инвесторы повысят интерес к небольшим студиям. О будущих трендах на российском рынке недвижимости изданию Life.ru рассказал владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

По его словам, в ближайшее время на фоне высоких ставок и упавшего спроса застройщики продолжат действовать аккуратно. В целом в 2026 год девелоперы вступают с осторожным оптимизмом. Как объяснил Нигматуллин, текущий уровень ключевой ставки невыгоден для активного строительства. Вместе с тем наблюдается тенденция к ее снижению, что закономерно вернет на рынок покупателей и инвесторов.

На ближайший год Нигматуллин выделяет в сфере следующие тренды: надежность стройкомпаний, инфраструктура, локация и адаптация под запросы новых категорий покупателей. Эксроу-счета потеряли в глазах россиян репутацию финансовой надежности, большие гарантии сейчас дает опыт застройщика и стадия строительства. Ипотечный спрос все еще двигают преимущественно семейные покупатели. Важную роль в следующем году будут играть льготные программы кредитования и строительство в ДНР, ЛНР, в Запорожье и Херсонщине.

Ранее россиян предупредили о взлете цен на готовое жилье в 2026 году. «Вторичка» может подорожать на 10-12 процентов.