Экономика
17:31, 21 октября 2025Экономика

Комары захватили мир

Комаров впервые обнаружили в Исландии
Мария Черкасова

Фото: AfroBrazilian / Wikimedia

Комары впервые были обнаружены в Исландии, сообщает Visir.

Насекомых идентифицировали как вид Culiseta annulata, известный своей способностью выживать при низких температурах. Комаров нашел энтомолог-любитель Бьерн Хьялтасон в октябре 2025 года в долине Кьес. Он поймал три экземпляра — двух самок и одного самца — используя ловушки с ленточками, пропитанными красным вином и сахаром. Специалисты из Института естественной истории Исландии подтвердили видовую принадлежность. Этот вид комаров обладает способностью переживать исландские зимы, скрываясь в подвалах.

Появление насекомых связывают с изменением климата. С обнаружением насекомых Исландия потеряла статус страны без комаров. Ранее время от времени они попадали на остров в самолетах, но никогда не обнаруживались в природных условиях на территории страны.

Это событие стало знаковым, поскольку теперь единственным на планете регионом без комаров остается Антарктида.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок предсказал, что из-за глобального потепления в течение следующих 50-70 лет умеренно континентальный климат Москвы может трансформироваться в тропический.

    Все новости