Лавров объяснил призывы Европы к перемирию на Украине пословицей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил призывы европейских стран к немедленному перемирию на Украине пословицей про вора и шапку. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ обратил внимание, что перемирие нужно союзникам Киева для перевооружения украинской стороны. В этой связи он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который от лица Европы требовал прекращения огня «без каких-либо предварительных условий, в том числе имея в виду... [что] никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму».

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — указал Лавров, добавив, что Европа также стала бы стимулировать Украину к террористическим действиям «в виде ударов по гражданской инфраструктуре».

Ранее Лавров заявил, что прекращение огня на Украине приведет к исчезновению из памяти первопричин конфликта. По его мнению, в этом случае огромная часть республики «остается под руководством нацистского режима». Министр также подчеркнул, что при таком разрешении конфликта часть Украины будет единственным местом на земле, где законодательно запрещен русский язык.