Из жизни
03:02, 21 октября 2025Из жизни

Ликвидирован растерзавший четверых детей волк-людоед

В Индии ликвидирован волк-людоед, растерзавший шесть человек
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shiv's fotografia / Wikimedia

В индийском штате Уттар-Прадеш ликвидирован волк-людоед, который орудовал в округе Бахрайч. Об этом сообщает издание India Today.

Зверя удалось выследить сотрудникам лесного ведомства. Первоначально его пытались взять живым, но он оказал слишком серьезное сопротивление. В итоге было принято решение открыть огонь.

Власти округа называют ликвидированного волка виновником всех шести нападений, которые повлекли человеческие жертвы. В сентябре волки за три недели растерзали шесть жителей Бахрайча — четверых детей и пожилую пару. Более 20 человек получили ранения.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Волки-людоеды растерзали девять человек. Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить
Волки-людоеды растерзали девять человек.Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить
31 августа 2024
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024

Власти Уттар-Прадеш привлекли к поискам волков более 20 отрядов лесников и профессиональных стрелков. По ночам местность прочесывают при помощи беспилотников.

Ранее сообщалось, что самые кровавые нападения в Бахрайче произошли после того, как по одному из хищников открыли огонь. В лесном ведомстве полагают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата.

.
