Ликвидирован растерзавший четверых детей волк-людоед

В Индии ликвидирован волк-людоед, растерзавший шесть человек

В индийском штате Уттар-Прадеш ликвидирован волк-людоед, который орудовал в округе Бахрайч. Об этом сообщает издание India Today.

Зверя удалось выследить сотрудникам лесного ведомства. Первоначально его пытались взять живым, но он оказал слишком серьезное сопротивление. В итоге было принято решение открыть огонь.

Власти округа называют ликвидированного волка виновником всех шести нападений, которые повлекли человеческие жертвы. В сентябре волки за три недели растерзали шесть жителей Бахрайча — четверых детей и пожилую пару. Более 20 человек получили ранения.

Власти Уттар-Прадеш привлекли к поискам волков более 20 отрядов лесников и профессиональных стрелков. По ночам местность прочесывают при помощи беспилотников.

Ранее сообщалось, что самые кровавые нападения в Бахрайче произошли после того, как по одному из хищников открыли огонь. В лесном ведомстве полагают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата.