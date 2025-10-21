Мать школьницы рассказала о назвавших девочку виновной в травле одноклассниками учителях

В Башкирии одноклассники устроили травлю школьницы в соцсетях

В городе Ишимбай в Башкирии одноклассники устроили травлю школьницы в социальных сетях. Мать девочки рассказала о происходящем учителям, но те якобы назвали ее дочь виновной в том, что ее оскорбляют, пишет Baza.

Со слов россиянки, каждый день одноклассники с подачи одного из мальчиков пишут ее дочери в личные сообщения оскорбления и соревнуются, кто сильнее унизит школьницу.

Женщина также заявила, что в школе на происходящее никак не реагируют, а классный руководитель однажды при всем классе обвинил во всем саму девочку. После этого случая россиянка обратилась с жалобой в администрацию образовательного учреждения, но там, по ее словам посоветовали «проверить девочку на предмет психических отклонений».

По данным канала, информация о травле девочки дошла до районной администрации российского города, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске с 12-летнего школьника во время урока физкультуры стянули трусы на глазах у одноклассников. Отдел опеки управления социальной защиты и администрация школы начали проводить проверки по факту инцидента.