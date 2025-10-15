С российского школьника во время урока стянули трусы на глазах у одноклассников

В Челябинске с 12-летнего школьника во время урока физкультуры стянули трусы на глазах у одноклассников. Об этом пишет 74.RU.

Как рассказала мать мальчика, одноклассник подошел сзади к ее сыну и сдернул одежду, когда учительница отвлеклась от детей. Подросток, осознав, что стоит обнаженным, некоторое время пребывал в состоянии шока. Одноклассник, в свою очередь, вину не признает, заявляя, что хотел пошутить и стянуть только шорты.

«Но как можно доказать, что он хотел только шорты стянуть? И почему кто-то должен верить ему. Мы поставим обидчика на место», — заявила россиянка, добавив, что уже обратилась к директору школы и юристу, а также готовит заявление в полицию.

Женщина отметила, что унизивший ее сына одноклассник ранее уже обижал сверстников. Так, в четвертом классе он отпинал в живот мальчика и ударил одноклассницу.

«Все это ему сошло с рук, ситуации эти не были проработаны, просто все родители в чатах переругались, и все. И если бы я сейчас не обратилась к юристу, то и эта ситуация наверняка спустилась бы на тормозах. Но сейчас этой семьей займутся соцзащита, опека и подразделение полиции по делам несовершеннолетних», — заключила мать школьника.

По данным издания, отдел опеки управления социальной защиты и администрация школы начали проводить проверки по факту инцидента.

