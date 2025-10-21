Министр финансов США призвал усилить экономическое давление G7 на Россию

США ожидают, что государства «Большой семерки» усилят экономическое давление на Россию. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.
Так, Бессент в ходе переговоров с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем заявил, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на активное участие Европы в данном процессе.
Помимо этого, министр финансов указал на желание Вашингтона сотрудничать с Германией и другими европейскими союзниками по вопросу дополнительных санкций в отношении Ирана после ответа Организации Объединенных Наций (ООН).
Ранее Бессент призвал Европу усилить давление на Россию и страны, закупающие ее нефть. Об этом он заявил на встрече с украинским премьер-министром Юлией Свириденко.