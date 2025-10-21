Экономика
Министр финансов США призвал усилить экономическое давление G7 на Россию

Бессент: США ждут усиления экономического давления на Россию со стороны G7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США ожидают, что государства «Большой семерки» усилят экономическое давление на Россию. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Так, Бессент в ходе переговоров с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем заявил, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на активное участие Европы в данном процессе.

Помимо этого, министр финансов указал на желание Вашингтона сотрудничать с Германией и другими европейскими союзниками по вопросу дополнительных санкций в отношении Ирана после ответа Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Бессент призвал Европу усилить давление на Россию и страны, закупающие ее нефть. Об этом он заявил на встрече с украинским премьер-министром Юлией Свириденко.

