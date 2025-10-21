Молодую россиянку жестоко избили в подъезде и похитили

В Казани мужчина избил и увез в неизвестном направлении девушку

В Казани неизвестный избил и похитил девушку. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, потерпевшая забежала в подъезд, в это время за ней гнался мужчина. Девушке не удалось заблокировать входную дверь, и преследователь попал внутрь, повалил ее на пол и, держа за волосы, стал избивать. Это зафиксировали камеры наблюдения.

После этого потерпевшую увезли в неизвестном направлении на машине. Полиция ведет поиски.

