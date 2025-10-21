На Украине усомнились в Зеленском после его слов о поставках газа

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук поставил под сомнение слова украинского президента Владимира Зеленского о поставках газа стране на предстоящую зиму. Его цитирует Telegram-канал издания «Политика Страны».

По словам Корольчука, минимальный газовый дефицит, который Украине необходимо закачать в свои подземные хранилища, оценивается в три миллиарда гривен.

«Деньги на газ, о которых говорит президент, хотелось бы увидеть и потрогать. ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — прим. «Ленты.ру»), Всемирный банк, Норвегия, о которой говорил Зеленский, они выделяют средства небольшими траншами — по 100-150 миллионов евро в квартал», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что грядущая зима «еще свое покажет», поэтому пока непонятно, насколько холодной она может быть и будет ли газ в отопительный сезон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на закупку газа стране необходимо найти два миллиарда долларов. По его словам, в связи с этим с некоторыми западными странами уже есть свои договоренности.