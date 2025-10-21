Мир
10:24, 21 октября 2025Мир

На Западе призвали признать новые регионы России

Финский политик Мема: Запад должен признать новые границы России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Западные страны должны признать новые государственные границы России. Об этом на своей странице в соцсети Х высказался член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Мы должны принять новые границы новых регионов России, как мы это сделали в Косово. Если мы этого не сделаем, мир и стабильность также будут поставлены под угрозу в Сербии и Косово», — призвал политик.

Мема подчеркнул, что границы всегда можно пересмотреть, если «это принесет мир». Нынешнюю политику Запада он назвал лицемерием.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией.

