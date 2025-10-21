Из жизни
Нападение гигантской рыбы закончилось смертью человека

В Индии рыбак умер после нападения гигантского саргана
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Philippe Bourjon / Wikimedia

В Индии зарегистрировано нападение гигантского саргана, закончившееся смертью человека. Об этом сообщает издание New Indian Express.

Пострадал 24-летний рыбак Акшай Анил Маджаликар. Утверждается, что его ранила рыба, относящаяся к виду Tylosurus crocodilus. Мужчина остался жив и попал в больницу. Вскоре его выписали.

Маджаликар вновь обратился к врачам с жалобами на усилившуюся боль. В тот же день мужчину госпитализировали, а спустя несколько часов врачи констатировали его смерть.

Родственники Маджаликара винят в случившемся медиков. Они считают, что он остался бы жив, если бы его лечили.

Специалист, изучивший рыбу, которая стала причиной смерти рыбака, пришел к выводу, что имеет дело с гигантским сарганом. Издание утверждает, что известны случаи, когда эта рыба наносила людям проникающие ранения.

В 2006 году сообщалось, что огромный голубой марлин проткнул носом рыбака, который поймал его на удочку. Удар пришелся чуть ниже ключицы и не повредил жизненно важных органов.

