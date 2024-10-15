Россиянин 67 дней выживал в море без еды. И это не предел: иногда люди дрейфовали в море больше года. Как это удавалось?

У случая с российским рыбаком, больше двух месяцев дрейфовавшим по Охотскому морю, много общего с другими историями о выживании в открытом море. Если их изучить, выясняется, что можно продержаться и дольше. Многим путешественникам удавалось прожить в таких условиях до шести месяцев, а рекорд принадлежит рыбаку Хосе Сальвадору Альваренге: он скитался по морю без воды и припасов целых 14 месяцев.

Рыбака из Сальвадора, больше года выживавшего в открытом море, обвиняли в каннибализме

В конце 2012 года рыбак Хосе Сальвадор Альваренга и его компаньон Эзекиль Кордоба вышли в море на моторной лодке из стеклопластика. Они планировали наловить рыбы и через сутки, максимум двое, вернуться.

Вместо этого их ждал шторм, который не утихал пять дней. Мотор сломался, электроника вышла из строя, батареи скоро сели. Альваренга не захватил весла, поэтому грести было нечем. Оставалось только надеяться, что рано или поздно их спасут.

Но их не спасли. Альваренге и Кордобе пришлось много месяцев выживать в океане. Позднее он рассказывал, что они питались рыбой и птицами, которых ловили голыми руками, а пили дождевую воду и кровь черепах.

По словам Альваренги, спустя четыре месяца Кордобы не стало. Перед смертью он взял с него обещание, что рыбак не станет его есть и расскажет его матери о случившемся

Альваренга шесть дней хранил тело в лодке, но потом не выдержал и выбросил его за борт. Как потом утверждал, чтобы не сойти с ума.

Но это было лишь начало злоключений. Он дрейфовал еще 10 месяцев. Только в начале 2014 года океанские течения вынесли его к атоллу Эбон, который числится в составе Маршалловых островов. В 2015 году вышла книга «438 дней», рассказывающая о его плавании.

Альваренга был не первым человеком, оказавшимся на неуправляемом судне в открытом море. Но никому до него не удавалось пережить такое долгое плавание без запасов еды и воды. А поскольку о происходившем в лодке известно лишь с его слов, скептики подозревают, что он о многом недоговаривает.

Не верят Альваренге и родственники Кордобы. По их мнению, рыбак съел напарника и выжил только за счет каннибализма. После выхода книги они даже пытались отсудить у него миллион долларов в качестве компенсации. Альваренга отверг обвинения и, чтобы доказать свою правоту, прошел тест на детекторе лжи.

Хосе Сальвадор Альваренга Фото: Jorge Cabrera / Reuters

Неудачливый путешественник полгода скитался на неуправляемой шлюпке с кошкой и запасом лапши

Поляк Збигнев Рекет шесть месяцев дрейфовал по Индийскому океану на неуправляемой шлюпке, но у него имелось существенное преимущество перед Альваренгой: он взял в плавание кошку, месячный запас лапши быстрого приготовления и коллекцию дисков с индийскими фильмами.

В 2014 году Рекет задумал исполнить давнюю мечту и обзавестись собственным кораблем. Поскольку денег не было, он отправился в Индию на самое большое корабельное кладбище в мире. Там поляк раздобыл 11-метровую шлюпку, которую когда-то использовали на круизном лайнере.

Целью первого плавания должна была стать Джакарта. Он почти до нее добрался, как вдруг разразился шторм. Шлюпка лишилась мачты и попала в сильное подводное течение, которое понесло ее прочь. За считаные недели она пересекла весь Индийский океан и оказалась у восточного побережья Африки.

В конце концов Рекет остановился на Коморских островах и два с лишним года чинил свою шлюпку. Когда все было готово, он решил плыть в Америку.

Второе путешествие оказалось еще неудачнее первого. Мотор заглох, едва Коморы скрылись из виду. Потом сломался руль. Мачта какое-то время держалась, но в итоге не стало и ее

Поляк питался рыбой, которую ловил в море, и пил росу, оседавшую на корпусе шлюпки по ночам. Коротать время помогали DVD с болливудскими фильмами. А когда надоедало, он валялся на матрасе с кошкой и думал о Войцехе Ярузельском, правившем социалистической Польшей в 1980-е. Рекет его ненавидел.

Путешественника спасли 25 декабря 2017 года. Хотя он скитался по волнам почти полгода, его шлюпка уплыла не особенно далеко. Рекета нашли недалеко от острова Реюньон, который, как и Коморы, находится у берегов Африки, но по другую сторону Мадагаскара.

Збигнев Рекет Кадр: Clicanoo / YouTube

Супруги из Великобритании 117 дней жили на плоту, питаясь рыбой, птицами и черепахами

В июне 1972 года супруги Морис и Мэрилин Бейли вышли в море на небольшой яхте под названием Auralyn. Они хотели перебраться из Великобритании в Новую Зеландию и начать новую жизнь. Им понадобилось девять месяцев, чтобы пересечь Атлантический океан. Затем Auralyn преодолела Панамский канал и оказалась в Тихом океане.

Катастрофа случилась через семь дней: яхта столкнулась с кашалотом, которого подстрелили китобои. Через огромную пробоину внутрь хлынула вода, и Auralyn пошла на дно. У супругов остались только крохотный плот, надувная лодка и запас консервов, которого могло хватить максимум на несколько недель.

Через месяц Морис стал терять надежду на спасение. Их плот попал в ту часть Тихого океана, где почти не ходят корабли, поэтому подобрать их было некому. Утешало лишь то, что океан кишел живностью, которая никогда не встречала людей и потому совершенно их не боялась.

Их окружали сотни рыб всех цветов радуги, мимо проплывали стайки дельфинов, иногда появлялись акулы и косатки. К плоту то и дело подплывали галапагосские черепахи, а в небе кружили олуши и фрегаты. По ночам раздавалось пение китов, а однажды совсем рядом всплыл кашалот

Когда припасы стали иссякать, Мэрилин смастерила снасти с крючками из булавок, и они стали удить рыбу. Кроме того, ловили птиц, которые садились на плот и лодку. Добычу ели сырой и, как правило, без остатка, выпивая даже кровь.

Плот спасло корейское рыболовецкое судно «Вольми 306», которое возвращалось в Пусан после двух лет в Атлантике. Рыбаки подобрали истощенных супругов, выходили их и через несколько недель высадили на Гавайях. К тому времени Морис и Мэрилин Бейли провели на плоту 117 дней.

Мэрилин с секстантом на Auralyn Фото: Maurice Bailey

Двухметровая рыба с длинным острым рылом пустила на дно катамаран филиппинских рыбаков

Истории неудачливых путешественников, которым пришлось выживать в открытом море, чаще всего начинаются штормом, ломающим мачты, рули, двигатели и средства связи. Исключения бывают редко, но случай, произошедший с филиппинскими моряками в 2018 году, именно из их числа.

Их лодка затонула после столкновения с двухметровым марлином. Эта рыба способна разгоняться до 110 километров в час и глушит добычу длинным острым рылом, похожим на копье. Но тут на ее пути попался рыболовный катамаран. Марлин пробил в днище две крупные дыры, в которые тут же хлынула вода.

Мы думаем, марлин гнался за рыбешкой помельче. Потом он долго плавал вокруг тонущей лодки и, похоже, был сбит с толку один из филиппинских рыбаков

12-метровая лодка быстро заполнилась водой и пошла на дно. Рыбаки успели перебраться на импровизированный плот из аутригеров, обшивки и бочек. Запасы еды спасти не удалось, питьевой воды хватило на два дня. «Ни одно коммерческое судно, которому мы махали, не пришло на помощь, — рассказывал один из рыбаков. — Но мы не теряли надежды».

На пятый день плот увидели с сухогруза «Уолли Ширра», который принадлежит ВМС США. Рыбаки махали проплывающему судну руками и флагом и мигали фонариком. «К счастью, мы шли достаточно медленно и смогли их заметить», — говорит рулевой корабля Кит Солс.

Похожая история произошла год назад у южного побережья штата Западная Австралия вечером 21 октября. Пять рыбаков поймали акулу и подтянули ее к своей надувной лодке. В этот момент акула сделала самую логичную и предсказуемую вещь: она прогрызла в лодке дыру, и та начала на глазах сдуваться.

Рыбаки не смогли завести судно из-за повреждения топливных шлангов и двигателя, поэтому бросили якорь и стали ждать прибытия помощи. Тем временем кто-то на суше заметил, что рыбаки не возвращаются, и обратился в полицию. Через несколько часов их спасли. Что стало с находчивой акулой, не сообщалось.