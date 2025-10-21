Нарышкин: Киев «откровенно плюет» на позицию США по урегулированию конфликта

Киев «откровенно плюет» на позицию США по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, текст опубликован на сайте ведомства.

«Киевский режим откровенно плюет на настрой администрации [президента США Дональда] Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает все, чтобы спровоцировать его эскалацию», — заявил он.

Нарышкин сравнил позицию Украины и Израиля. По его словам, кризис единого западного центра силы дает незападным государствам продвигать собственную повестку без вмешательства США и Европы. Он отметил, что этим воспользовался и Киев.

Ранее бывший премьер-министр республики Николай Азаров предупредил Украину о готовности Вашингтона пойти на «радикальные меры». По его словам, США могут надавить на президента Украины, заставив покинуть пост, и уже ведут работу среди депутатов Верховной Рады.