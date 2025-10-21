Путешествия
17:02, 21 октября 2025Путешествия

Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

Найденная в горах Башкирии россиянка Полина Захарова получила обморожение конечностей и переутомление. Об этом сообщает МЧС Башкортостана в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Захарова услышала звуки квадроцикла и пошла в сторону спасателей. Те отвезли ее в село Тюлюк, где россиянка была обследована врачами.

Известно, что в поисках принимали участие 104 человека и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

42-летнюю женщину обнаружили у подножия горы Синяк, в четырех километрах от вершины горы Большой Иремель. О пропаже Захаровой в горах Башкирии стало известно 20 октября. Уточнялось, что она отправилась в поход на Большой Иремель в составе группы 18 октября, но отстала и не вернулась в лагерь вместе с остальными.

