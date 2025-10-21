Россия
Назван возможный претендент на руководство парком «Патриот» под Москвой

Экс-губернатор Кировской области Васильев может стать руководителем «Патриота»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Игорь Васильев

Игорь Васильев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-губернатор Кировской области Игорь Васильев, руководивший регионом с 2016 по 2022 годы, может стать новым руководителем военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье. Его в качестве возможного претендента на пост назвали источники «Ведомостей».

Политолог Александр Кынев в беседе с изданием обратил внимание на то, что Васильев — человек, обладающий крепкими федеральными связями. «Когда он был губернатором Кировской области, в администрации региона бушевали скандалы», — отметил он.

Прежний глава «Патриота» Павел Попов был отправлен в отставку в 2024-м. Его обвинили в хищениях при строительстве объектов парка. Следователи установили, что Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021–2024 годах, действуя совместно с бывшим замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым и экс-директором учреждения Вячеславом Ахмедовым.

Другой политолог Александр Немцев в разговоре с «Ведомостями» предположил, что «Патриоту» необходим человек, способный эту репутацию исправить. Эксперт уверен, что Васильев является таким руководителем.

Экс-губернатора Кировской области можно считать антикризисным кандидатом на пост главы «Патриота», допустил политолог Константин Калачев.

Ранее сообщалось, что уголовное дело экс-замминистра обороны Попова направили в суд.

