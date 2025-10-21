Россия
11:17, 21 октября 2025Россия

Названа дата прощания с бывшим вице-мэром Челябинска

Прощание с бывшим вице-мэром Челябинска Репринцевым состоится 23 октября
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Прощание с бывшим вице-мэром Челябинска Сергеем Репринцевым, которого не стало при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, состоится 23 октября. Об этом 74.RU сообщил друг экс-чиновника, участник спецоперации с позывным Юрист.

Собеседник издания уточнил, что военнослужащего захоронят на Левобережном кладбище. Прощание с ним пройдет в четверг, 23 октября, с 12:00 до 13:00 в зале прощания №1 на территории компании «ЕвроСервис». В ритуальной компании подтвердили сообщение о проведении церемонии.

Юрист рассказал, что решение Репринцева уйти на СВО для него стало неожиданным. По его словам, он даже пытался его отговорить. «Говорил [ему]: "У тебя же трое детей, какое СВО, посадили — сиди". А он: "Нет, я по-другому не могу"», — вспомнил друг бывшего чиновника.

В июне 2024 года Репринцева задержали по обвинению в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей за ускоренную подготовку и утверждение документации по планировке территории в Советском районе города. Не дожидаясь приговора, в ноябре 2024-го он попросился на фронт, куда и отправился из СИЗО. В октябре 2025-го стало известно о смерти Репринцева на СВО.

    Все новости