18:45, 21 октября 2025Наука и техника

Названа группа особого риска внезапной сердечной смерти

EHJ: Профессиональный бодибилдинг увеличивает риск внезапной смерти у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom  

Новое исследование, опубликованное в European Heart Journal (EHJ), показало: среди женщин, профессионально занимающихся бодибилдингом, необычно высока доля случаев внезапной сердечной смерти. Анализ почти 9,5 тысяч спортсменок, участвовавших в международных соревнованиях с 2005 по 2020 год, выявил 32 смертельных случая, треть из которых связана с резкой остановкой сердца. Чаще всего такие случаи встречались среди профессионалов, у них риск оказался более чем в 20 раз выше, чем у любителей.

По словам ведущего автора исследования, доктора Марко Веккьято из Университета Падуи, экстремальные тренировки, обезвоживание, строгие диеты и использование стимуляторов сильно перегружают сердечно-сосудистую систему. Кроме того, ученые отметили тревожную статистику: 13 процентов смертей среди женщин-бодибилдеров были связаны с самоубийствами или насильственными причинами — в четыре раза чаще, чем у мужчин в этом виде спорта.

Авторы подчеркивают, что стремление к идеальной форме тела может иметь высокую цену для здоровья. Они призывают спортивное сообщество уделять больше внимания медицинскому контролю и психосоциальным рискам, а врачей — включать кардиологическое обследование в программы наблюдения даже для молодых и внешне здоровых спортсменок.

Ранее специалисты выяснили, что повышенное воздействие пластиковых соединений, включая бисфенол A (BPA), связано с нарушениями электрической активности сердца.

