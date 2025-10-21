Интернет и СМИ
02:30, 21 октября 2025Интернет и СМИ

Нововведение в популярной сети супермаркетов возмутило американцев

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David Zalubowski) / АР

Крупная американская сеть супермаркетов Wallmart начала прятать за закрытые стеклянными дверцами витрины накладные ногти. Как сообщает портал Dailydot, на это в своем аккаунте в TikTok обратила внимание блогер Стефани Карри.

В ставшем вирусным ролике Карри рассказала, что для покупки ногтей ей пришлось сначала позвать консультанта, который извлек товар с закрытой витрины, после чего поместил его в пластиковый ящик, также оборудованный замком. Открыть его должен был уже кассир в момент оплаты покупки.

С этим методом борьбы с кражами Карри столкнулась в небольшом магазине сети в городе Оберн, штат Мэн. Однако клиенты Wallmart из других населенных пунктов в комментариях под видео пожаловались на аналогичную проблему. Перечисляя товары, которые сотрудники Wallmart прячут на закрытые витрины, они упомянули еду, носки, игрушки, косметику и гели для душа. Многие пользователи отметили, что теперь предпочитают заказывать товары из Wallmart онлайн с доставкой, а некоторые просто начали пользоваться магазинами конкурирующей сети.

Ранее известную американскую TikTok-блогершу Марлену Велез арестовали при попытке скрыться от полиции. Она попыталась спрятаться от силовиков в салоне своего автомобиля, однако полицейские подошли и увидели ее на полу рядом с задним сиденьем.

