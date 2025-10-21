Забота о себе
16:43, 21 октября 2025Забота о себе

Офтальмолог призвала россиян старше 18 лет пройти три исследования

Врач Шилова: Раз в год нужно посещать офтальмолога для профилактического осмотра
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Чтобы избежать серьезных проблем с глазами, взрослым людям нужно регулярно проходить проверки зрения, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. В беседе с KP.RU она призвала россиян пройти три важных исследования.

«Рекомендуется раз в год посещать офтальмолога для профилактического осмотра. Чтобы убедиться, что у пациента нет каких-либо скрытых нарушений, нужны три основных исследования», — отметила врач.

Шилова рассказала, что важно проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, а также пройти осмотр внутриглазных структур с помощью микроскопа. По словам офтальмолога, если во время этих обследований специалист обнаружит какие-то отклонения, уточнить диагноз помогут дополнительные обследования.

Врач добавила, что проходить эти исследования ежегодно нужно всем людям старше 18 лет, даже если у них нет никаких жалоб. Особое внимание уделить здоровью глаз необходимо людям с близорукостью, уточнила Шилова.

Ранее врач Кирилл Светлаков раскрыл простые правила для сохранения зрения. Как отметил офтальмолог, для этого нужно заниматься гимнастикой для глаз. Самая известная техника — упражнение «20-20-20»:

