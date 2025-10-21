Описан образ среднестатистического россиянина

Росстат: Среднестатистическому россиянину 41 год и он пользуется интернетом

Федеральная служба государственной статистики представила портрет среднестатистического россиянина по данным за 2024 год. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, средний возраст россиян в 2024 году составил 41 год: 43 года у женщин и 38 — у мужчин. Среднестатистический мужчина в России ростом 162,9 сантиметра (с учетом всех возрастов) и имеет вес 74,1 килограммов. Средний рост россиянок составляет 159,5 сантиметров, а вес — 67 килограммов. Отмечается, что количество женщин более чем на 10 миллионов превосходит количество мужчин, их доля составляет 54 процентов.

Кроме того, по итогам 2024 года 49,3 процентов семей в России имеют легковой автомобиль. Большинство россиян (77,9 процентов) проводят свободное время за просмотром передач или фильмов по телевизору или общаются с друзьями (70,6 процентов). Также более 50 процентов россиян пользуются гаджетами, еще 34 процента увлекаются чтением, 24,5 — занимаются хобби. В ведомстве добавили, что 76,4 процентов мужчин пользуется интернетом каждый день, у женщин этот показатель чуть ниже — 74,7 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России 45 тысяч 428 граждан получали заработную плату, размеры которой превышали миллион рублей.