Парень утратил мужественность из-за одной детали гардероба своей девушки и расстался с ней

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что ее бойфренд расстался с ней из-за одной детали ее туалета. Как отмечает обратившее на эту ветку внимание издание Dailydot, большинство комментаторов высказались о поступке мужчины уничижительно.

«В прошлые выходные мы пошли на вечеринку моей подруги, и я была на каблуках. Весь вечер мой парень был очень тихим и угрюмым, почти не разговаривал со мной. По дороге домой он прямо сказал мне, что ненавидит, когда я ношу каблуки, потому что они делают меня выше, чем он, и "лишают его мужественности". Он буквально сказал, что рядом со мной он чувствует себя менее мужественным», — возмутилась девушка.

В последовавшей на следующий день переписке с выяснением отношений бойфренд в итоге назвал себя «человеком высокой ценности» и дал понять, что сопровождающая его девушка должна лишь подчеркивать эту ценность, но никак не перетягивать внимание на себя. В итоге пара рассталась.

В комментариях пользователи раскритиковали поведение мужчины и назвали его жалким. Некоторые также заверили автора поста, что окончание отношений с таким человеком — это отличная новость для девушки.

Ранее другие пользователи Reddit раскрыли красные флаги, свидетельствующие, на их взгляд, об обреченных отношениях. Одна женщина, например, вспомнила, что после 11 лет брака на грядущий разрыв ей указали мелкие изменения в поведении: она перестала брать мужа за руку, они стали мало общаться и начали говорить только по делу.