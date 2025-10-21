Интернет и СМИ
Покинувший Россию комик с Украины раскрыл способ борьбы с депрессией

Комик Романов заявил, что в борьбе с депрессией ему помогли физические нагрузки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Gumar55555 / Wikimedia

Стендап-комик Дмитрий Романов заявил, что в борьбе с депрессией ему очень помогли физические нагрузки. Способ справиться с недугом он раскрыл в прямом эфире на YouTube.

«На самом деле всегда помогает физуха, тело. Работа с телом», — сказал комик в ответ на вопрос подписчика о том, что помогло ему справиться с депрессией.

Покинувший Россию комик родом с Украины добавил, что стал много ходить, когда начал ощущать упадок сил и ухудшение настроения. По словам юмориста, он старается ежедневно проходить по десять километров. «Это меня очень заряжает энергией и бодрит», — добавил он.

Ранее российская юмористка Наталья Краснова заявила, что была в депрессии после развода с мужем. По ее словам, справляться с этим состоянием ей помогали забота о детях и поддержка родителей.

