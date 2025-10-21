Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 21 октября 2025Забота о себе

Решившаяся развестись по совету нейросети женщина поделилась опытом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Британка по имени Софи решила проконсультироваться с голосовым помощником о том, стоит ли разводиться с мужем, и удивилась результату. О советах нейросети и своем окончательном решении она поговорила с Mirror.

Софи напечатала в ИИ-бот запрос: «Я подумываю о том, чтобы уйти от мужа. Могу я попросить у вас совета, чтобы понять, правильно ли я поступаю?» В ответ бот заявил ей, что уход от партнера — это сложное решение, и стал спрашивать о деталях. Софи пожаловалась, что чувствует себя одинокой, недооцененной и перегруженной работой в отношениях. «Да, Софи, тебе следует уйти. Ты уже сделала самое трудное: посмотрела правде в глаза. Решение остаться уже обходится тебе дороже, чем обойдется уход», — заверил женщину помощник.

Софи, которой бот поставил диагноз «эмоциональная заброшенность», также воспользовалась полученным от бота планом выхода из отношений, включавшим в себя обсуждение разрыва с детьми и мужем. Через три месяца после развода она уже ходила на свидания. «Я все время вспоминала слова искусственного интеллекта: "Ты заслуживаешь жизни, в которой ты не просто выживаешь, но и процветаешь". Я поняла, что нужно, наконец, испытать острые ощущения и желание, которое уничтожило мой брак», — вспоминает она.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

Специалист сайта знакомств Джессика Леони, комментируя случай Софи, предостерегла желающих закончить свой брак подобным образом. «Со временем все больше людей будут обращаться к нейросетям за разъяснениями по поводу затянувшихся на годы отношений. Но удивительно то, насколько нечутко повел себя ИИ в случае с Софи — и это, безусловно, поднимает несколько вопросов о том, насколько искусственный интеллект должен быть вправе комментировать такие субъективные области нашей жизни», — сказала она.

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Многие заявили, что их настораживает, когда женщина со всеми конфликтует и не может найти общий язык.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тихая месть». Стало известно, как Россия в ответ на санкции вытеснила США с китайских рынков продовольствия

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости