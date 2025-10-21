Британка по имени Софи решила проконсультироваться с голосовым помощником о том, стоит ли разводиться с мужем, и удивилась результату. О советах нейросети и своем окончательном решении она поговорила с Mirror.

Софи напечатала в ИИ-бот запрос: «Я подумываю о том, чтобы уйти от мужа. Могу я попросить у вас совета, чтобы понять, правильно ли я поступаю?» В ответ бот заявил ей, что уход от партнера — это сложное решение, и стал спрашивать о деталях. Софи пожаловалась, что чувствует себя одинокой, недооцененной и перегруженной работой в отношениях. «Да, Софи, тебе следует уйти. Ты уже сделала самое трудное: посмотрела правде в глаза. Решение остаться уже обходится тебе дороже, чем обойдется уход», — заверил женщину помощник.

Софи, которой бот поставил диагноз «эмоциональная заброшенность», также воспользовалась полученным от бота планом выхода из отношений, включавшим в себя обсуждение разрыва с детьми и мужем. Через три месяца после развода она уже ходила на свидания. «Я все время вспоминала слова искусственного интеллекта: "Ты заслуживаешь жизни, в которой ты не просто выживаешь, но и процветаешь". Я поняла, что нужно, наконец, испытать острые ощущения и желание, которое уничтожило мой брак», — вспоминает она.

Специалист сайта знакомств Джессика Леони, комментируя случай Софи, предостерегла желающих закончить свой брак подобным образом. «Со временем все больше людей будут обращаться к нейросетям за разъяснениями по поводу затянувшихся на годы отношений. Но удивительно то, насколько нечутко повел себя ИИ в случае с Софи — и это, безусловно, поднимает несколько вопросов о том, насколько искусственный интеллект должен быть вправе комментировать такие субъективные области нашей жизни», — сказала она.

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Многие заявили, что их настораживает, когда женщина со всеми конфликтует и не может найти общий язык.