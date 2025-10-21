Экономика
16:04, 21 октября 2025

Продажи Лабубу резко выросли из-за глобальной мании

Bloomberg: Выручка производителя кукол Лабубу выросла на 250 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Katerina Elagina / Shutterstock / Fotodom  

Глобальная мания коллекционирования кукол Лабубу обеспечила их производителю, компании Pop Mart, резкий скачок продаж и прибыли. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет о деятельности компании на Гонконгской фондовой бирже.

В III квартале выручка Pop Mart выросла на 250 процентов, а продажи на зарубежных рынках — на 370 процентов. В материковом Китае они увеличились примерно на 190 процентов. Отмечается, что одной из причин такой динамики стал выпуск в конце августа новых мини-кукол Лабубу, что вызвало новую волну покупательского ажиотажа вокруг этой «монструозной игрушки».

Как пишет агентство, в таких условиях Pop Mart не смогла подготовить точный прогноз роста прибыли. До этого она рассчитывала на годовую выручку в 2,8 миллиарда долларов. Однако в конце лета генеральный директор компании Ван Нин не исключил суммы в четыре миллиарда долларов.

За семь месяцев 2025 года россияне потратили на популярные куклы Лабубу не меньше двух миллиардов рублей. Тем временем в Китае властям пришлось запретить некоторым банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу.

