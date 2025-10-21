Культура
19:41, 21 октября 2025

Путин наградил Михалкова орденом

Президент Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил выдающегося режиссера Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного. Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного на портале правовых актов.

По информации, указанной в документе о награждении, Михалков был награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографа, а также многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Также глава государства направил постановщику и лауреату премии «Оскар» телеграмму, в которой поздравил с 80-летним юбилеем. Путин пожелал Михалкову доброго здоровья и успехов.

Ранее стало известно, что выдающийся российский режиссер и актер Никита Михалков отметил юбилей.

