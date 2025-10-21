Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

Актеру, режиссеру и обладателю «Оскара» Никите Михалкову исполнилось 80 лет

Выдающийся российский режиссер и актер Никита Михалков отметил юбилей. Ему исполнилось 80 лет.

Автор культовых советских и российских картин родился 21 октября 1945 года. Народный артист РСФСР прославился в 18 лет благодаря роли в знаковом фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Также в его фильмографии яркие перформансы в фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Статский советник».

Первая же полнометражная режиссерская работа Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» стала всенародно любимой и получила статус классики советского кино. Другие картины Никиты Сергеевича получали престижные награды Каннского и Венецианского фестивалей, а «Утомленные солнцем» победили в номинации за лучший фильм на иностранном языке на премии Американской киноакадемии «Оскар».

