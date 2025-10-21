Культура
21 октября 2025Культура

Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

Актеру, режиссеру и обладателю «Оскара» Никите Михалкову исполнилось 80 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выдающийся российский режиссер и актер Никита Михалков отметил юбилей. Ему исполнилось 80 лет.

Автор культовых советских и российских картин родился 21 октября 1945 года. Народный артист РСФСР прославился в 18 лет благодаря роли в знаковом фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Также в его фильмографии яркие перформансы в фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Статский советник».

Первая же полнометражная режиссерская работа Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» стала всенародно любимой и получила статус классики советского кино. Другие картины Никиты Сергеевича получали престижные награды Каннского и Венецианского фестивалей, а «Утомленные солнцем» победили в номинации за лучший фильм на иностранном языке на премии Американской киноакадемии «Оскар».

Ранее стало известно, что народный артист России Никита Михалков раскрыл подробности проведения первой церемонии вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», российского аналога «Оскара».

