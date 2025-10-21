Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Путин поздравил режиссера Михалкова с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера и актера Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Союза кинематографистов РФ.

В ней Путин высоко оценил талант кинематографиста, назвав его выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также безгранично увлеченным и энергичным человеком.

«Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в послании главы государства.

21 октября Никита Михалков отметил юбилей. Ему исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР прославился в 18 лет благодаря роли в знаковом фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Также в его фильмографии яркие перформансы в фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Статский советник».