Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:19, 21 октября 2025Культура

Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Путин поздравил режиссера Михалкова с 80-летним юбилеем
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера и актера Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Союза кинематографистов РФ.

В ней Путин высоко оценил талант кинематографиста, назвав его выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также безгранично увлеченным и энергичным человеком.

«Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в послании главы государства.

21 октября Никита Михалков отметил юбилей. Ему исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР прославился в 18 лет благодаря роли в знаковом фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Также в его фильмографии яркие перформансы в фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Статский советник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости