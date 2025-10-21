Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

Генпрокурор РФ Гуцан: Киберпреступления составили 40 %, ущерб достиг сотен млрд

В России за последние пять лет удельный вес киберпреступлений достиг 40 процентов от всех зарегистрированных преступлений, ущерб от них достиг сотен миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств — участников СНГ, передает ТАСС.

Четверть из суммы ущерба составляют средства, похищенные у граждан, наиболее уязвимыми их которых являются пенсионеры и несовершеннолетние.

В 2024 году число киберпреступлений превысило 765 тысяч. Российские правоохранители изъяли свыше 2000 sim-боксов, 500 тысяч sim-карт, которые позволяли мошенникам совершать до 20 миллионов звонков в сутки.

Гуцан отметил, что киберпреступления носят организованный трансграничный характер, с каждым годом угроза становятся масштабнее.

Ранее сообщалось, что Гуцан совершил первый зарубежный визит, по итогам которого подписано соглашение о сотрудничестве с генпрокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзода.