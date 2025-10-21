Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 21 октября 2025Силовые структуры

Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

Генпрокурор РФ Гуцан: Киберпреступления составили 40 %, ущерб достиг сотен млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernd Wastneck / dpa / Globallookpress.com

В России за последние пять лет удельный вес киберпреступлений достиг 40 процентов от всех зарегистрированных преступлений, ущерб от них достиг сотен миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств — участников СНГ, передает ТАСС.

Четверть из суммы ущерба составляют средства, похищенные у граждан, наиболее уязвимыми их которых являются пенсионеры и несовершеннолетние.

В 2024 году число киберпреступлений превысило 765 тысяч. Российские правоохранители изъяли свыше 2000 sim-боксов, 500 тысяч sim-карт, которые позволяли мошенникам совершать до 20 миллионов звонков в сутки.

Гуцан отметил, что киберпреступления носят организованный трансграничный характер, с каждым годом угроза становятся масштабнее.

Ранее сообщалось, что Гуцан совершил первый зарубежный визит, по итогам которого подписано соглашение о сотрудничестве с генпрокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk

    Блогерша показала фото интимного момента с Даней Милохиным

    В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб

    В России обнаружили более миллиона зарегистрированных на 56 человек номеров телефона

    Кремль ответил на вопрос об откладывании встречи Путина и Трампа

    Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости