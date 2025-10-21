Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:59, 21 октября 2025Россия

Раскрыто отношение россиян к точке в конце сообщения

Rambler&Co: 10 % россиян воспринимает точку в конце сообщения как злобу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

Эксперты раскрыли отношение россиян к точке в конце сообщений. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

В опросе приняли участие более 90 тыс. интернет-пользователей.

Выяснилось, что 20 процентов россиян воспринимает точку в конце сообщения настороженно. В частности, каждый десятый опрошенный видит в ней злобу или равнодушие, еще 10 процентов — излишне официальный тон. Вместе с тем, больше половины респондентов (52 процента) не рассматривают такую пунктуацию как что-то особенное.

Также отмечается, что в восклицательных знаках и смайликах пользователи видят средство выражения эмоций, но в умеренных дозах. При этом 13 процентов опрошенных указали, что подстраиваются под стиль собеседника: если он «восклицает», поступают аналогично.

Согласно исследованию, большинство пользователей (62 процента) тщательно следят за текстом сообщений. 53 процента отметили, что грамотность важнее, а не скорость ответа.

Ранее сообщалось, что более 60 процентам россиян не нравится общаться с людьми, которые часто допускают ошибки в сообщениях. Одна из наиболее проблемных тем русского языка — правописание глаголов с «не».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

    Поиски бесследно пропавшей российской семьи возобновились из-за новых улик

    Раскрыто отношение россиян к точке в конце сообщения

    Журналист спрогнозировал крупное поражение ВСУ в ближайшее время

    Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret

    Найден секретный способ выключения Windows

    Нарышкин высказался о «макронах» и «мерцах»

    ВСУ атаковали медцентр в российском городе

    В центре Москвы заметили новогоднюю елку

    В Финляндии назвали единственный способ достичь мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости