Раскрыто отношение россиян к точке в конце сообщения

Rambler&Co: 10 % россиян воспринимает точку в конце сообщения как злобу

Эксперты раскрыли отношение россиян к точке в конце сообщений. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

В опросе приняли участие более 90 тыс. интернет-пользователей.

Выяснилось, что 20 процентов россиян воспринимает точку в конце сообщения настороженно. В частности, каждый десятый опрошенный видит в ней злобу или равнодушие, еще 10 процентов — излишне официальный тон. Вместе с тем, больше половины респондентов (52 процента) не рассматривают такую пунктуацию как что-то особенное.

Также отмечается, что в восклицательных знаках и смайликах пользователи видят средство выражения эмоций, но в умеренных дозах. При этом 13 процентов опрошенных указали, что подстраиваются под стиль собеседника: если он «восклицает», поступают аналогично.

Согласно исследованию, большинство пользователей (62 процента) тщательно следят за текстом сообщений. 53 процента отметили, что грамотность важнее, а не скорость ответа.

Ранее сообщалось, что более 60 процентам россиян не нравится общаться с людьми, которые часто допускают ошибки в сообщениях. Одна из наиболее проблемных тем русского языка — правописание глаголов с «не».