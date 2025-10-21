Россиян предупредили о рисках одного вида льготной ипотеки

Финансист Мехтиев: Льготная ипотека от МФО может обернуться неподъемным долгом

Льготная ипотека от микрокредитных финансовых организаций (МФО) может обернуться неподъемными долгами. О рисках этого вида займов на жилье предупредил россиян гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, пишет NEWS.ru.

С 22 октября государственные МФО смогут выдавать ипотечные кредиты. Это решение приняло ЦБ, чтобы жилье и финансовые продукты стали доступнее для россиян. Эксперт предупреждает, что желающим взять такую ипотеку стоит бояться не вывески МФО и юридического статуса таких компаний, а собственной долговой нагрузки.

«Какой бы ни была программа поддержки, платить по процентам всегда самому заемщику. Поэтому главный риск состоит в том, что может не хватить денег на его обслуживание», — пояснил Мехтиев. Даже при соответствии всем критериям для получения льготы нужно трезво оценить свои финансы. Если соотношение суммы платежей по всем кредитам к среднемесячным доходам превышает 50 процентов, то такую ипотеку лучше не брать, заключил финансист.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил выдавать россиянам семейную ипотеку под 2 процента. Такую ставку парламентарий призывает сделать для многодетных граждан. Для семей с одним ребенком Миронов предложил оставить прежние 6 процентов, а россиянам с двумя детьми выдавать кредиты под 4 процента.

