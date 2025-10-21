Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:02, 21 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о рисках одного вида льготной ипотеки

Финансист Мехтиев: Льготная ипотека от МФО может обернуться неподъемным долгом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Льготная ипотека от микрокредитных финансовых организаций (МФО) может обернуться неподъемными долгами. О рисках этого вида займов на жилье предупредил россиян гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, пишет NEWS.ru.

С 22 октября государственные МФО смогут выдавать ипотечные кредиты. Это решение приняло ЦБ, чтобы жилье и финансовые продукты стали доступнее для россиян. Эксперт предупреждает, что желающим взять такую ипотеку стоит бояться не вывески МФО и юридического статуса таких компаний, а собственной долговой нагрузки.

«Какой бы ни была программа поддержки, платить по процентам всегда самому заемщику. Поэтому главный риск состоит в том, что может не хватить денег на его обслуживание», — пояснил Мехтиев. Даже при соответствии всем критериям для получения льготы нужно трезво оценить свои финансы. Если соотношение суммы платежей по всем кредитам к среднемесячным доходам превышает 50 процентов, то такую ипотеку лучше не брать, заключил финансист.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил выдавать россиянам семейную ипотеку под 2 процента. Такую ставку парламентарий призывает сделать для многодетных граждан. Для семей с одним ребенком Миронов предложил оставить прежние 6 процентов, а россиянам с двумя детьми выдавать кредиты под 4 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости