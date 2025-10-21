Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:57, 21 октября 2025Путешествия

Россиян предупредили о значительном подорожании авиабилетов

Гендиректор «Аэрофлота» Александровский предупредил о подорожании авиабилетов
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россиян предупредили о значительном подорожании авиабилетов из-за роста расходов на обслуживание в аэропортах страны после их модернизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского.

Спикер отметил, что при нынешних банковских ставках нагрузка на инфраструктурные проекты существенна. Поэтому было принято решение о дополнительном сборе как источнике поддержания воздушных гаваней.

Материалы по теме:
Лето пролетело. «Аэрофлот» подвел итоги высокого сезона. Сколько перевезли?
Лето пролетело.«Аэрофлот» подвел итоги высокого сезона. Сколько перевезли?
25 сентября 2025
Когда выгодно брать отпуск в 2026 году? В каком месяце лучше пойти отдыхать, чтобы не потерять в деньгах
Когда выгодно брать отпуск в 2026 году?В каком месяце лучше пойти отдыхать, чтобы не потерять в деньгах
17 октября 2025

«То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков», — констатировал Александровский, добавив, что по некоторым направлениям удельный вес аэропортовых расходов в структуре стоимости билета достигает 30 процентов.

Гендиректор «Аэрофлота» подчеркнул, что в конечном итоге все эти расходы невозможно переложить на людей.

«А у нас нет других источников, кроме того, что мы получаем от пассажиров. Поэтому все это может привести к увеличению стоимости перевозки, и в определенных моментах это может быть очень существенно», — заключил он.

Весной 2025 года рост цен на авиабилеты составил 17,6 процента. При этом стоимость перелетов в крупнейшие аэропорты страны увеличилась неравномерно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    На Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости