Гендиректор «Аэрофлота» Александровский предупредил о подорожании авиабилетов

Россиян предупредили о значительном подорожании авиабилетов из-за роста расходов на обслуживание в аэропортах страны после их модернизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского.

Спикер отметил, что при нынешних банковских ставках нагрузка на инфраструктурные проекты существенна. Поэтому было принято решение о дополнительном сборе как источнике поддержания воздушных гаваней.

«То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков», — констатировал Александровский, добавив, что по некоторым направлениям удельный вес аэропортовых расходов в структуре стоимости билета достигает 30 процентов.

Гендиректор «Аэрофлота» подчеркнул, что в конечном итоге все эти расходы невозможно переложить на людей.

«А у нас нет других источников, кроме того, что мы получаем от пассажиров. Поэтому все это может привести к увеличению стоимости перевозки, и в определенных моментах это может быть очень существенно», — заключил он.

Весной 2025 года рост цен на авиабилеты составил 17,6 процента. При этом стоимость перелетов в крупнейшие аэропорты страны увеличилась неравномерно.