Россиянам напомнили о предстоящей шестидневной неделе

Депутат Бессараб: С 27 октября россиян ожидает шестидневная неделя

Последняя рабочая неделя октября будет шестидневной. Об этом в разговоре с ТАСС напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. «Такой график позволяет наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни», — отметила собеседница агентства. После этого россиян ждут три дня выходных в связи с празднованием Дня народного единства.

Ранее россиянам назвали способ избежать шестидневной рабочей недели в октябре. Эксперты посоветовали взять отпуск на 1 ноября, чтобы отработать стандартные пять дней и отдохнуть четыре дня вместо трех.