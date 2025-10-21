Россия
Россиянам напомнили о предстоящей шестидневной неделе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Последняя рабочая неделя октября будет шестидневной. Об этом в разговоре с ТАСС напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. «Такой график позволяет наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни», — отметила собеседница агентства. После этого россиян ждут три дня выходных в связи с празднованием Дня народного единства.

Ранее россиянам назвали способ избежать шестидневной рабочей недели в октябре. Эксперты посоветовали взять отпуск на 1 ноября, чтобы отработать стандартные пять дней и отдохнуть четыре дня вместо трех.

