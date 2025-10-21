Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В Госдуме напомнили о шестидневной рабочей неделе с 27 октября по 1 ноября

Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя, после которой последуют длинные выходные в честь Дня Народного единства. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее цитирует РИА Новости.

«В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать», — сообщила парламентарий.

По ее словам, все выплаты, которые должны быть произведены в праздники, будут переведены сотрудникам заблаговременно в последний рабочий день. То же самое касается и пенсионных выплат.

В 2026 году россиянам ни разу не придется работать шесть дней подряд. При этом длинные выходные останутся. В ноябре следующего года граждан России ждет один выходной — на День народного единства. Он выпадет на среду и разделит неделю пополам.