Забота о себе
15:36, 21 октября 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

Гастроэнтеролог Белоусов: Хурма помогает контролировать уровень холестерина
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexandra Harashchenko / Shutterstock / Fotodom

Хурма содержит множество полезных микроэлементов, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. О пользе этого осеннего фрукта он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, хурма содержит витамины А и С, витамины группы В, магний, кальций, а также много клетчатки. Они помогают контролировать уровень холестерина и поддерживают здоровье кишечника.

Кроме того, в хурме есть много калия, что делает ее полезным для сердца, добавил Белоусов. Это сезонный фрукт также содержит много антиоксидантов — веществ, которые обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием

«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу», — подчеркнул врач. Он добавил, что в день рекомендованная порция хурмы для взрослого человека — один-два плода в день в зависимости от размера. Белоусов посоветовал есть этот фрукт с творогом или орехами или в качестве десерта после еды.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева предупредила россиян о вреде чая на голодный желудок. По ее словам, эта привычка может вызвать изжогу, тошноту и боли в желудке.

