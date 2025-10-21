Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

Гастроэнтеролог Белоусов: Хурма помогает контролировать уровень холестерина

Хурма содержит множество полезных микроэлементов, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. О пользе этого осеннего фрукта он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, хурма содержит витамины А и С, витамины группы В, магний, кальций, а также много клетчатки. Они помогают контролировать уровень холестерина и поддерживают здоровье кишечника.

Кроме того, в хурме есть много калия, что делает ее полезным для сердца, добавил Белоусов. Это сезонный фрукт также содержит много антиоксидантов — веществ, которые обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием

«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу», — подчеркнул врач. Он добавил, что в день рекомендованная порция хурмы для взрослого человека — один-два плода в день в зависимости от размера. Белоусов посоветовал есть этот фрукт с творогом или орехами или в качестве десерта после еды.

