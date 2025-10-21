Экономика
14:58, 21 октября 2025Экономика

Россиянам раскрыли секрет нежного винегрета

Роскачество: Секретом нежного винегрета является правильное хранение свеклы
Александра Качан (Редактор)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Чтобы борщ получился бордовым, а винегрет нежным, нужно правильно выбирать и хранить свеклу. Советы на эту тему россиянам дали эксперты Роскачества, передает Life.ru.

По словам специалистов, для борща лучше всего подойдет свекла с темно-бордовой, почти фиолетовой мякотью и с четкими кольцами на срезе. Такой корнеплод будет плотным, слегка волокнистым, он не будет развариваться, но при этом придаст бульону яркий цвет.

Для салатов, в том числе винегрета и селедки под шубой, стоит выбирать удлиненную свеклу с однородной сладкой мякотью без резких колец. Такие плоды быстрее варятся, легко натираются и не дают лишней влаги, что позволит сохранить нежную текстуру блюда.

Эксперты подчеркнули, что свеклу важно проверять на твердость, гладкую кожу, размер, а также свежесть хвостика и листьев. Лучшим местом для хранения станет нижний ящик холодильника, при этом лучше не использовать плотную упаковку из полиэтилена — так овощ будет дольше оставаться свежим.

Ранее огородница Ирина Алексеева дала дачникам советы по выращиванию идеального чеснока. По ее словам, в этом поможет соблюдение агротехнических правил.

