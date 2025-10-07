Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

Огородница Алексеева: Соблюдение агротехники поможет вырастить идеальный чеснок

Соблюдение агротехники поможет вырастить идеальный чеснок на дачном участке. Секретом бомбического чеснока с россиянами поделилась огородница Ирина Алексеева в беседе с aif.ru.

Эксперт посоветовала отбирать для посадки только самые крупные зубчики. Лучше всего выбирать сорта Любаша, Добрыня, Фиолетовый Харьковский и Гермидор для посадки осенью — их нужно высадить до начала заморозков. Среди сортов, которые сажают весной, хорошо подойдут Гулливер, Еленовский и Сочинский 56 — их сажают в апреле.

Для чеснока подойдет солнечное место без застоя воды, с рыхлой и плодородной почвой. Лучшие предшественники: огурцы, кабачки, бобовые и сидераты, При этом чеснок нельзя сажать после лука, картофеля и томатов. Сажать нужно на убывающую луну, при этом важно мульчировать грядки торфом или соломой для сохранения влаги и защиты от сорняков, слой мульчи должен составлять около 5-10 сантиметров. При посадке следует осторожно разделить головку на зубчики, замочить их в растворе марганцовки или Фитоспорина на полчаса, а затем закопать на глубине пять-восемь сантиметров. Между зубчиками должно быть расстояние около 10 сантиметров, между рядами — около 20 сантиметров.

Во время роста важно соблюдать график полива. Во время активного роста с мая по июнь поливать нужно пару раз в неделю, а за месяц до уборки прекратить полив. После всходов чеснок стоит подкормить мочевиной или настоем коровяка. Через две недели — комплексным удобрением, а в начале формирования головки — суперфосфатом и золой.

У высаженного осенью чеснока необходимо выломать стрелки, когда они вырастут до 10-15 сантиметров, но оставить несколько штук на семена. Как только листья пожелтеют, урожай можно собирать. Делать это следует в сухую погоду. Подкапывать нужно вилами, при этом нельзя выдергивать за стебель.

