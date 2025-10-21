Россиянам развеяли пять мифов о геморрое

Врач Гайсенок заявил, что геморрой может быть опасен для жизни

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Олег Гайсенок развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пять мифов о геморрое. Выпуск с объяснениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам врача, многие люди считают, что главный симптом геморроя — это боль. Однако на самом деле болевые ощущения в анальной области, как правило, сигнализируют о других патологиях, например, анальной трещине или воспалительных заболеваниях нижних отделов кишечника.

Мифом врач также назвал утверждение о том, что геморрой неопасен для жизни. Гайсенок объяснил, что на фоне этого заболевания у человека могут обостриться хронические болезни или возникнуть угрожающие для жизни состояния, например, ишемия головного мозга.

Кроме того, кардиолог развеял миф о том, что геморрой может пройти сам. Врач подчеркнул, что для того, чтобы избавиться от болезни, необходимо пройти лечение или сделать операцию, а также изменить образ жизни и режим питания. Также Гайсенок назвал недостоверным утверждение о том, что все свечи от геморроя одинаково эффективны. Он отметил, что следует выбирать препараты с несколькими действующими веществами, чтобы воздействовать на проблему комплексно.

Наконец, специалист заверил, что геморрой не приводит к раку. По его словам, онкологические заболевания кишечника никак не связаны с этой патологией.

Ранее врач-колопроктолог Марьяна Абрицова перечислила привычки, провоцирующие геморрой. Она заявила, что болезнь может спровоцировать малоподвижный образ жизни.