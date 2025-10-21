Ценности
Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

Карина Черных
Фото: DELBO ANDREA / Shutterstock / Fotodom

В России неожиданно вырос спрос на арафатки, которые были особенно популярно в 2010-х годах. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что россияне внезапно пристрастились к куфии — продажи изделия выросли на 200 процентов по сравнению с прошлым годом. Кроме того, цены на аксессуар выросли с 500 до 1500 рублей.

Сейчас арафатки пользуются популярностью как у женщин, так и у мужчин. Чаще всего их носят в качестве аксессуара, а в холодное время года — как закрывающий горло шарф. В 2010-х годах арабский платок обычно предпочитали последователи субкультуры эмо.

В сентябре в моду вернулась эстетика Tumblr Girls.

