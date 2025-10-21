Россияне раскрыли планы на ноябрьские праздники

Большинство россиян (52 процента) хотят провести ноябрьские праздники дома в кругу семьи. Свои планы они раскрыли во время совместного исследования «Работы.ру» и сервиса «СберАвто», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 27 процентов респондентов ответили, что будут гулять, 23 процента собрались работать на длинных выходных. 15 процентов опрошенных намерены решать проблемы со здоровьем, а 14 процентов — ходить в музеи, кино и театры. 13 процентов россиян хотят поехать в путешествие.

«12 процентов участников исследования в период праздников будут подрабатывать, столько же (12 процентов) намерены провести время на даче. Занятия спортом в планах у 10 процентов опрошенных, а ремонтом хотят заняться 9 процентов респондентов», — указано в материале.

Ранее россияне раскрыли планы на Новый год. Большинство (65 процентов опрошенных) планируют встречать праздники дома, а еще 5 процентов — в путешествии.