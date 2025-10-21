Россияне стали замечать странные укусы по всему телу после отдыха на пляжах Вьетнама

Российские туристы начали жаловаться на появление странных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Отдыхающие на популярных курортах Нячанг и Дананг, в том числе гости пятизвездочных отелей и вилл, стали замечать укусы по всему телу, которые появляются после дневного купания и прогулок по песку. А ближе к ночи у туристов начинается зуд, кто-то отмечает и сильную слабость, как при болезни.

По мнению соотечественников, укусы могут оставлять песчаные блохи или муравьи, которые внезапно активизировались на вьетнамских курортах.

Ранее российский турист чуть не лишился жизни после отпуска на Шри-Ланке из-за укуса комара. Мужчина оказался в больнице с лихорадкой денге сразу по прилете в Москву.

