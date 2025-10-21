Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 21 октября 2025Путешествия

Россияне стали замечать странные укусы по всему телу после отдыха на пляжах Вьетнама

Россияне пожаловались на появление укусов после отдыха на пляжах Вьетнама
Алина Черненко

Фото: Kham / Reuters

Российские туристы начали жаловаться на появление странных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Отдыхающие на популярных курортах Нячанг и Дананг, в том числе гости пятизвездочных отелей и вилл, стали замечать укусы по всему телу, которые появляются после дневного купания и прогулок по песку. А ближе к ночи у туристов начинается зуд, кто-то отмечает и сильную слабость, как при болезни.

По мнению соотечественников, укусы могут оставлять песчаные блохи или муравьи, которые внезапно активизировались на вьетнамских курортах.

Ранее российский турист чуть не лишился жизни после отпуска на Шри-Ланке из-за укуса комара. Мужчина оказался в больнице с лихорадкой денге сразу по прилете в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

    Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

    Москвичей предупредили о погоде в конце недели

    Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

    Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

    ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

    Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

    Россиянам захотели выдавать бумажные документы на недвижимость

    Доходы бюджета от перевода такси на автомобили Lada подсчитали

    Российский «Торнадо» в зоне СВО попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости