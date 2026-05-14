Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 14 мая 2026Забота о себе

У женщины нашли запущенный рак яичников через несколько лет после их удаления

Daily Mirror: Британка заболела раком яичников после их удаления
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Эйми Найт решилась на операцию по удалению груди и яичников, чтобы не заболеть раком, но через несколько лет узнала о диагнозе. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mirror.

Найт решилась на радикальную операцию из-за наследственной предрасположенности. Позднее анализы выявили у нее мутацию гена BRCA1, которая значительно повышает риск развития рака груди и яичников.

Британка была уверена, что не заболеет, однако спустя несколько лет у нее нашли третью стадию рака яичников, который уже распространился на лимфоузлы. Женщина призналась, что до постановки диагноза замечала изменения в процессе мочеиспускания, но списывала их на проблемы с мочевым пузырем. Затем у женщины сильно увеличился живот, но и тогда она не ожидала услышать такой диагноз.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Рак можно диагностировать на ранних стадиях. Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
Рак можно диагностировать на ранних стадиях.Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
11 ноября 2022

По словам Найт, врачи предположили, что после операции могли остаться фрагменты тканей или отдельные клетки, которые со временем стали злокачественными. Кроме того, из-за профилактических операций ранние признаки заболевания могли быть незаметными. Сейчас женщина проходит курс химиотерапии и принимает препараты для продления жизни.

Ранее 32-летний мужчина не заметил, что перенес два тяжелых инфаркта. По его словам, тяжесть в груди и дискомфорт он списал на утомление во время тренировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Шаляпин призвал Фадеева и Линду помириться

    Армия России нанесла массированные удары по Харькову и области

    В России указали на признаки борьбы за власть в Европе

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok