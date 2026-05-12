17:30, 12 мая 2026

32-летний мужчина после двух инфарктов рассказал о неочевидных симптомах приступа

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anciens Huang / Shutterstock / Fotodom

32-летний мужчина рассказал, что перенес два инфаркта и не понял этого. Неочевидные симптомы смертельно опасного приступа он назвал в беседе с Daily Mirror.

По словам мужчины, первые признаки появились во время занятий в спортзале. Он почувствовал сильное сдавливание в груди, но принял его за напряжение мышц. Позже к симптомам добавились боль в левой руке и челюсти, приливы жара и проблемы с дыханием. «Я думал, что это просто переутомление после тренировки, и ни разу не предположил, что у меня инфаркт»,— признался Миклберг.

Мужчина все же обратился в больницу, где врачи сообщили, что он перенес два так называемых «инфаркта вдовца», которые считаются особенно опасными из-за высокой смертности. Медики также обнаружили у него врожденный порок сердца — отверстие между предсердиями, через которое мог пройти тромб. Сам Райан отметил, что симптомы то появлялись, то исчезали, поэтому он долго не воспринимал их всерьез.

Сейчас мужчина занимается информированием молодых людей о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он подчеркнул, что многие мужчины привыкли игнорировать боль, стресс и усталость, считая себя слишком молодыми для серьезных проблем со здоровьем. По словам Миклберга, именно такое отношение едва не стоило ему жизни.

Ранее 18-летняя британка Молли Лок заразилась инфекционным мононуклеозом, который также называют «болезнью поцелуев», и изменилась до неузнаваемости. Девушка вспоминает, что ее лицо распухло до такой степени, что даже близким людям было трудно ее узнать.

