32-летний мужчина после двух инфарктов рассказал о неочевидных симптомах приступа

Daily Mirror: Мужчина перенес два инфаркта и принял их за напряжение мышц

32-летний мужчина рассказал, что перенес два инфаркта и не понял этого. Неочевидные симптомы смертельно опасного приступа он назвал в беседе с Daily Mirror.

По словам мужчины, первые признаки появились во время занятий в спортзале. Он почувствовал сильное сдавливание в груди, но принял его за напряжение мышц. Позже к симптомам добавились боль в левой руке и челюсти, приливы жара и проблемы с дыханием. «Я думал, что это просто переутомление после тренировки, и ни разу не предположил, что у меня инфаркт»,— признался Миклберг.

Мужчина все же обратился в больницу, где врачи сообщили, что он перенес два так называемых «инфаркта вдовца», которые считаются особенно опасными из-за высокой смертности. Медики также обнаружили у него врожденный порок сердца — отверстие между предсердиями, через которое мог пройти тромб. Сам Райан отметил, что симптомы то появлялись, то исчезали, поэтому он долго не воспринимал их всерьез.

Сейчас мужчина занимается информированием молодых людей о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он подчеркнул, что многие мужчины привыкли игнорировать боль, стресс и усталость, считая себя слишком молодыми для серьезных проблем со здоровьем. По словам Миклберга, именно такое отношение едва не стоило ему жизни.

