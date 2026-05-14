Аракчи: Деспотизм США необходимо отправить в мусорную корзину истории

Странам БРИКС необходимо объединиться, чтобы отправить американский деспотизм в мусорную корзину истории. С таким призывом выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает IRNA.

Дипломат выразил уверенность, что БРИКС станет одним из столпов формирования мирового порядка, который будет «более справедливым, сбалансированным и гуманным». По словам Аракчи, многие страны объединения сталкиваются с разными формами американского деспотизма и привыкли с ним бороться.

«Сейчас настало время совместными усилиями показать, что такое поведение должно быть отправлено в мусорную корзину истории», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Аракчи пообещал привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем против Исламской Республики.