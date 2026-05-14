11:38, 14 мая 2026

Помогающую мигрантам группировку во главе с силовиками накрыли в российском городе

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В Калужской области правоохранители пресекли деятельность группировки, которая занималась незаконной легализацией иностранцев. Об этом пишет ТАСС.

В группу входили около 12 человек — сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД «Боровский» и представители коммерческих фирм. Сотрудники регионального УФСБ задержали заместителя главы отдела подполковника полиции Владимира Шипилова, который играл в схеме ключевую роль. Следователи возбудили уголовное дело.

Злоумышленники предлагали мигрантам из стран Средней Азии фиктивную регистрацию в квартирах Боровского района. Документы оформлялись через коммерческие структуры, а инспекторы по указанию Шипилова ставили печати и вносили данные в базы МВД без проверок и согласия собственников жилья. Некоторым участникам схемы предоставили прямой доступ к ведомственным информационным системам для самостоятельного внесения записей.

За услуги взималась плата: часть шла исполнителям, часть передавалась Шипилову «за общее покровительство».

Ранее в Приангарье была задержана 48-летняя директор Центра международных сервисов одного из высших учебных заведений Иркутска за аферу с иностранными студентами.

